Уайат Сенак разрулит (сериал, 2019) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

Сатирический документальный сериал от НВО. Трехкратный обладатель «Эмми», комик Уайатт Сенак отправляется в путешествие по Америке с целью увидеть изнутри все самые актуальные проблемы страны и отыскать для них оригинальное и остроумное решение.



Сериал Уайат Сенак разрулит 2 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.