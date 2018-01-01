Уайат Сенак разрулит. Сезон 1. Серия 10
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Уайат Сенак разрулит
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10-я серия

Уайат Сенак разрулит (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2018, Wyatt Cenac's Problem Areas
Документальные, Комедии18+

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Сюжет

Сатирический документальный сериал от НВО. Трехкратный обладатель «Эмми», комик Уайатт Сенак отправляется в путешествие по Америке с целью увидеть изнутри все самые актуальные проблемы страны и отыскать для них оригинальное и остроумное решение.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Документальные

Рейтинг

6.8 IMDb