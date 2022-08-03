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У вас будет ребенок
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У вас будет ребенок (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2013, У вас будет ребенок. Сезон 1. Серия 6
Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Четыре женщины волею судьбы вместе оказываются в одной палате роддома. Каждая ждет ребенка и у каждой — своя тайна. Своя причина изменить свое прошлое, своя любовь и своя обида. Четыре характера, четыре судьбы. Такие разные и, вместе с тем, такие похожие женщины.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.2 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «У вас будет ребенок»