Четыре женщины волею судьбы вместе оказываются в одной палате роддома. Каждая ждет ребенка и у каждой — своя тайна. Своя причина изменить свое прошлое, своя любовь и своя обида. Четыре характера, четыре судьбы. Такие разные и, вместе с тем, такие похожие женщины.

