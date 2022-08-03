У вас будет ребенок (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2013, У вас будет ребенок. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
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О сериале
Четыре женщины волею судьбы вместе оказываются в одной палате роддома. Каждая ждет ребенка и у каждой — своя тайна. Своя причина изменить свое прошлое, своя любовь и своя обида. Четыре характера, четыре судьбы. Такие разные и, вместе с тем, такие похожие женщины.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- АЦРежиссёр
Алеко
Цабадзе
- ВРАктриса
Виктория
Романенко
- НМАктриса
Нато
Мурванидзе
- АЛАктриса
Анна
Лутцева
- Актриса
Серафима
Низовская
- Актриса
Юлия
Рутберг
- Актёр
Сергей
Барковский
- НТАктёр
Нико
Тавадзе
- ЮПАктриса
Юлия
Полубинская
- Актёр
Егор
Корешков
- ИБАктёр
Илья
Бледный
- МЧСценарист
Марика
Чиркина
- МССценарист
Марина
Степнова
- ДЧПродюсер
Дмитрий
Черкасов
- ОГПродюсер
Олег
Газе
- ЛКПродюсер
Лилия
Ковалевич
- ГППродюсер
Греник
Петросян
- АХХудожник
Александр
Холодцов
- ТОХудожница
Татьяна
Орлова
- ТВКомпозитор
Тимур
Ведерников