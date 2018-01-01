У Христа за пазухой: сироты в культуре (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

WinkДетямУ Христа за пазухой: сироты в культуре1-й сезонДом престарелых как история любви
2018, Дом престарелых как история любви
Документальный12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Лекции Майи Лавринович о том, как российское государство и общество учились заботиться о сиротах, больных и бедных, а также сироты в истории, литературе, кино и фольклоре
