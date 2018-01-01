У Христа за пазухой: сироты в культуре (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Дом престарелых как история любви
У Христа за пазухой: сироты в культуре
Документальный12+

Лекции Майи Лавринович о том, как российское государство и общество учились заботиться о сиротах, больных и бедных, а также сироты в истории, литературе, кино и фольклоре

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Время
19 мин / 00:19

