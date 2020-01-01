У Черного моря
Wink
Детям
4 класс. Окружающий мир
Природа России
У Черного моря

4 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

6.82020, У Черного моря
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Каждый бывал или хотел бы побывать на черноморском побережье. Сегодня мы можем совершить увлекательное путешествие в эту удивительную зону субтропики, узнать о причинах приятного климата, богатстве животного и растительного мира, морских обитателях, курортных городах и многом другом.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал У Черного моря 2 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
8 мин / 00:08

Рейтинг