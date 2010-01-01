Тюдоры (сериал, 2010) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Здоровье Генриха ухудшается после его военной кампании против Франции, и он страдает от постоянной боли в язве на ноге. Тем временем, Епископ Гардинер обвиняет жену Генриха Екатерину Парр в ереси.



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