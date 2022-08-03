Тюдоры (сериал, 2010) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн
9.12010, The Tudors 4.7
Драма, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Екатерина Парр становится женой Генриха и хочет проявить себя любящей матерью для его родных детей. Король рассчитывает вернуть те земли, которыми владел в молодости.
СтранаСША, Ирландия, Великобритания, Канада
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время49 мин / 00:49
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb
- КДРежиссёр
Киаран
Доннелли
- Режиссёр
Джереми
Подесва
- ДУРежиссёр
Дирбла
Уолш
- Режиссёр
Стив
Шилл
- Актёр
Джонатан
Риз Майерс
- Актёр
Генри
Кавилл
- ДФАктёр
Джеймс
Фрейн
- МДАктриса
Мария
Дойл Кеннеди
- Актриса
Натали
Дормер
- Актёр
Сэм
Нил
- ДНАктёр
Джереми
Нортэм
- ЭБАктёр
Энтони
Брофи
- Актриса
Сара
Болгер
- ГКАктёр
Гай
Карлтон
- МХСценарист
Майкл
Хёрст
- МХПродюсер
Майкл
Хёрст
- ШХПродюсер
Шила
Хокин
- Продюсер
Тим
Беван
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ТКХудожник
Том
Конрой
- ЛГМонтажёр
Лиза
Грутенбоер
- ВХМонтажёр
Венди
Халлам Мартин
- УРОператор
Усама
Рави
- ДВОператор
Дес
Вилан
- ТМКомпозитор
Тревор
Моррис