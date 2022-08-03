Тюдоры. Сезон 4. Серия 7
Тюдоры
4-й сезон
7-я серия

Тюдоры (сериал, 2010) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

9.12010, The Tudors 4.7
Драма, Мелодрама18+

О сериале

Екатерина Парр становится женой Генриха и хочет проявить себя любящей матерью для его родных детей. Король рассчитывает вернуть те земли, которыми владел в молодости.

Страна
США, Ирландия, Великобритания, Канада
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

