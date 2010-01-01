Тюдоры. Сезон 4. Серия 5
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4-й сезон
5-я серия

Тюдоры (сериал, 2010) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

9.12010, The Tudors 4.5
Драмы, Военные18+

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Сюжет

Генрих принимает решение: Екатерина Ховард изгоняется из дворца и лишается титула королевы. Генрих взбешенн тем, что измена стала известна в широких кругах и казнит все виновных. Король Генрих дает банкет, на котором присутствуют только 26 прекрасных молодых женщин.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тюдоры»