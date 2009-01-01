Тюдоры. Сезон 3. Серия 8
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Тюдоры
3-й сезон
8-я серия

Тюдоры (сериал, 2009) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

9.12009, The Tudors 3.8
Драмы, Мелодрамы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Король Генрих аннулирует брак с Анной Клевской. Принцесса Мария влюбляется в иностранного герцога — Филиппа Баварского, несмотря на их разные религиозные взгляды. Падение Кромвеля внезапно и драматично.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тюдоры»

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