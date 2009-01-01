Тюдоры (сериал, 2009) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Король Генрих аннулирует брак с Анной Клевской. Принцесса Мария влюбляется в иностранного герцога — Филиппа Баварского, несмотря на их разные религиозные взгляды. Падение Кромвеля внезапно и драматично.



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