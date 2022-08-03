Тюдоры. Сезон 3. Серия 6
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Тюдоры
3-й сезон
6-я серия

Тюдоры (сериал, 2009) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

9.12009, The Tudors 3.6
Драма, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Кромвель предлагает королю Генриху VIII жениться на протестантке. Рана на ноге Генриха начинает угрожать его жизни.

Страна
Великобритания, США, Ирландия, Канада
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тюдоры»