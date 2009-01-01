Тюдоры. Сезон 3. Серия 5
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Тюдоры
3-й сезон
5-я серия

Тюдоры (сериал, 2009) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

9.12009, The Tudors 3.5
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Генрих остается в уединении, оплакивая смерть королевы. Его враги используют эту возможность, чтобы убить членов королевского окружения.

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Страна
США, Ирландия
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тюдоры»