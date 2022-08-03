Тюдоры. Сезон 2. Серия 4
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Тюдоры
2-й сезон
4-я серия

Тюдоры (сериал, 2008) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

9.12008, The Tudors 2.4
Драма, Военный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Первый ребенок Генриха и Анны, дочь Элизабет, проходит обряд крещения. Генрих объявляет Парламенту «Акт о Престолонаследии», согласно которому только дети от его брака с Анной могут наследовать трон.

Страна
Великобритания, США, Ирландия, Канада
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тюдоры»