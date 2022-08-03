Тюдоры. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Тюдоры
2-й сезон
1-я серия

Тюдоры (сериал, 2008) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

9.12008, The Tudors 2.1
Драма, Военный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Король Генрих делает себя главой Церкви Англии.

Страна
США, Ирландия
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тюдоры»