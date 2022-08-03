Тюдоры. Сезон 1. Серия 9
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Тюдоры (сериал, 2007) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн

9.12007, The Tudors 1.9
Драма, Военный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В то время, как брак Короля Генриха и Екатерины проверяется на законность, папский посланник получает извещение о срочном возвращении в Рим. Генрих, подгоняемый действиями заговорщиков отстраняет от полномочий Уолси.

Страна
Великобритания, США, Ирландия, Канада
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тюдоры»