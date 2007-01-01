Тюдоры. Сезон 1. Серия 7
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1-й сезон
7-я серия

Тюдоры (сериал, 2007) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

9.12007, The Tudors 1.7
Драмы, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Английское население страдает от голода и чумы. Король Генрих чувствует себя неуверенно и подавленно.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тюдоры»