Тюдоры (сериал, 2007) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
9.12007, The Tudors 1.7
Драмы, Военные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Английское население страдает от голода и чумы. Король Генрих чувствует себя неуверенно и подавленно.
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Информация
СтранаСША, Ирландия, Великобритания, Канада
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Драмы, Мелодрамы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb
- КДРежиссёр
Киаран
Доннелли
- Режиссёр
Джереми
Подесва
- ДУРежиссёр
Дирбла
Уолш
- Режиссёр
Стив
Шилл
- Актёр
Джонатан
Риз Майерс
- Актёр
Генри
Кавилл
- ДФАктёр
Джеймс
Фрейн
- МДАктриса
Мария
Дойл Кеннеди
- Актриса
Натали
Дормер
- Актёр
Сэм
Нил
- ДНАктёр
Джереми
Нортэм
- ЭБАктёр
Энтони
Брофи
- Актриса
Сара
Болгер
- ГКАктёр
Гай
Карлтон
- МХСценарист
Майкл
Хёрст
- МХПродюсер
Майкл
Хёрст
- ШХПродюсер
Шила
Хокин
- Продюсер
Тим
Беван
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ТКХудожник
Том
Конрой
- ЛГМонтажёр
Лиза
Грутенбоер
- ВХМонтажёр
Венди
Халлам Мартин
- УРОператор
Усама
Рави
- ДВОператор
Дес
Вилан
- ТМКомпозитор
Тревор
Моррис