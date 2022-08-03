Тюдоры. Сезон 1. Серия 6
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Тюдоры
1-й сезон
6-я серия

Тюдоры (сериал, 2007) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

9.12007, The Tudors 1.6
Драма, Военный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Король Генрих требует от католической церкви расторжения его брака с Екатериной Арагонской. В результате этого, положение кардинала Уолси слабеет, делая его уязвимым к врагам.

Страна
Великобритания, США, Ирландия, Канада
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тюдоры»