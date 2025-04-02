Тёмный дворецкий (мультсериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Альтернативная Англия XIX-го века, роскошное поместье графа Фантомхайва, дружная компания нерасторопных слуг, над которыми возвышается безупречный Себастьян. Юный граф Сиэль любит разные игры, и многочисленные способности дворецкого то и дело находят себе применение. Ведь эти двое заключили важный контракт, который касается не только кулинарных талантов Себастьяна.

