Тёмный дворецкий. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Тёмный дворецкий
1-й сезон
1-я серия

Тёмный дворецкий (мультсериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2008, Тёмный дворецкий. Сезон 1. Серия 1
Аниме, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Альтернативная Англия XIX-го века, роскошное поместье графа Фантомхайва, дружная компания нерасторопных слуг, над которыми возвышается безупречный Себастьян. Юный граф Сиэль любит разные игры, и многочисленные способности дворецкого то и дело находят себе применение. Ведь эти двое заключили важный контракт, который касается не только кулинарных талантов Себастьяна.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Криминал, Драма, Детектив, Мультсериалы, Аниме

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тёмный дворецкий»