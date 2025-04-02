Тёмный дворецкий (мультсериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

WinkСериалыТёмный дворецкий1-й сезон1-я серия
2008, Тёмный дворецкий. Сезон 1. Серия 1
Аниме, Драма18+
О сериале
Альтернативная Англия XIX-го века, роскошное поместье графа Фантомхайва, дружная компания нерасторопных слуг, над которыми возвышается безупречный Себастьян. Юный граф Сиэль любит разные игры, и многочисленные способности дворецкого то и дело находят себе применение. Ведь эти двое заключили важный контракт, который касается не только кулинарных талантов Себастьяна.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ТСРежиссёр
Тосия
Синохара
- ДОАктёр
Даисукэ
Оно
- БПАктриса
Брина
Паленсиа
- ДЛАктёр
Джейсон
Либрехт
- ДДАктёр
Джерри
Джуэлл
- МРАктриса
Моника
Риал
- ДМАктёр
Дж.
Майкл Татум
- ДФАктёр
Дэниэл
Фредрик
- МСАктёр
Майкл
С. Пиццуто
- ИСАктёр
Иен
Синклер
- ХЁСценарист
Хироюки
Ёсино
- ЮЯСценарист
Юка
Ямада
- МОСценарист
Мари
Окада
- БКСценарист
Бонни
Клинкенберд
- ДБСценарист
Джон
Бургмейер
- ККПродюсер
Коллин
Клинкенберд
- МХПродюсер
Майкл
Харкорт
- ГФПродюсер
Гэн
Фукунага
- ХМПродюсер
Хиро
Маруяма
- ДКПродюсер
Джастин
Кук
- ТИКомпозитор
Таку
Ивасаки