6 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Детям
6 класс. Обществознание
Человек среди людей
Что такое группа? Какие виды групп бывают? Малая группа. Большая группа. Где и в каких условиях человек чувствует себя комфортней? Почему участие в групповых видах деятельности естественно для человека?

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

