6 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
6.62020, Ты в группе
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Что такое группа? Какие виды групп бывают? Малая группа. Большая группа. Где и в каких условиях человек чувствует себя комфортней? Почему участие в групповых видах деятельности естественно для человека?
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!
Сериал Ты в группе 2 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.