Ты. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Ты
1-й сезон
1-я серия

Ты (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2018, Ты. Сезон 1. Серия 1
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На что вы готовы ради любви? Когда успешный менеджер книжного магазина встречает талантливую начинающую писательницу, для него ответ очевиден: абсолютно на все. Используя соцсети, он узнает мельчайшие подробности о жизни девушки, чтобы подобраться к ней как можно ближе. Милая влюбленность перерастает в опасную одержимость. Парень готов тихо и методично устранить любое препятствие на пути к своей цели, даже если это препятствие — человек.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Мелодрама, Триллер

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ты»