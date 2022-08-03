WinkДетям8 класс. ЛитератураИз литературы XVIII векаТворческий путь Николая Михайловича Карамзина
8 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн
5.52020, Творческий путь Николая Михайловича Карамзина
Образовательные0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
На этом уроке вы познакомитесь с биографией Николая Михайловича Карамзина, рассмотрите его жизненный и творческий путь, узнаете, какое место Карамзин занимает в русской культуре.
InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!