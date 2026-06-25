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Тверская (сериал, 2024) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн
О сериале
Майор МВД Иван Соболев приезжает в Москву и сразу оказывается под подозрением в убийстве: его будущие коллеги ещё не знают, что он их новый шеф, а именно — начальник УГРО отделения «Тверская». До переезда в столицу он воевал начальником СОБР в горячих точках, но получил ранение, несовместимое с дальнейшей службой в отряде. Ему предложили хорошую должность дома, в Сибири, но Соболев, имея скрытые мотивы, попросился в Москву. Появление Соболева на «Тверской» нарушает привычную жизнь сотрудников. Он с первых минут вызывает неприятие подчинённых: они любят Бондарева, которому как раз и пророчили место начальника УГРО. Бондарев хоть и не очень умный и удачливый, зато прямой, смелый и честный опер. А начальник полиции Зацепин вообще подозревает, что Соболев хочет подсидеть и его самого. Одним словом, отношения у Соболева и с отделом, и с начальством, и с блестящим адвокатом Луизой не складываются.
Рейтинг
- ЛПРежиссёр
Леонид
Пляскин
- МКРежиссёр
Михаил
Кабанов
- САРежиссёр
Сергей
Артимович
- АНАктёр
Александр
Никольский
- ДДАктёр
Денис
Дружинин
- ТААктёр
Трифон
Апрельский
- АРАктёр
Артур
Руденко
- Актёр
Василий
Мищенко
- Актёр
Иван
Колесников
- Актриса
Лукерья
Ильяшенко
- ИФАктёр
Игорь
Филиппов
- СААктёр
Сергей
Апрельский
- Актёр
Виталий
Кищенко
- ДНСценарист
Дмитрий
Новоселов
- МЕСценарист
Максим
Есаулов
- РЛСценарист
Роман
Лебедев
- АССценарист
Александр
Самойлов
- НИПродюсер
Наталья
Иванова
- Продюсер
Тимур
Вайнштейн
- ЕЗПродюсер
Елена
Зименко
- МЛПродюсер
Максим
Лещенко
- АПХудожница
Анна
Перегудова
- АДХудожник
Ацамаз
Дзиваев
- ККХудожница
Кристина
Козловская
- АМКомпозитор
Александр
Маев
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров