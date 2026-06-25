Майор МВД Иван Соболев приезжает в Москву и сразу оказывается под подозрением в убийстве: его будущие коллеги ещё не знают, что он их новый шеф, а именно — начальник УГРО отделения «Тверская». До переезда в столицу он воевал начальником СОБР в горячих точках, но получил ранение, несовместимое с дальнейшей службой в отряде. Ему предложили хорошую должность дома, в Сибири, но Соболев, имея скрытые мотивы, попросился в Москву. Появление Соболева на «Тверской» нарушает привычную жизнь сотрудников. Он с первых минут вызывает неприятие подчинённых: они любят Бондарева, которому как раз и пророчили место начальника УГРО. Бондарев хоть и не очень умный и удачливый, зато прямой, смелый и честный опер. А начальник полиции Зацепин вообще подозревает, что Соболев хочет подсидеть и его самого. Одним словом, отношения у Соболева и с отделом, и с начальством, и с блестящим адвокатом Луизой не складываются.

