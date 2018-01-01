Туристы (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Каждый из 12 эпизодов посвящен отдельной стране или региону. Герои проекта побывали в Непале, Мексике, Кубе, Доминикане, Дубае, Бали, Макао, Италии, Турции, Крите, Финляндии, где собрали яркую коллекцию впечатлений и показали телезрителям, что такое «отдых по-нашему!»



