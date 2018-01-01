WinkСериалыТуристы (2018)1-й сезон4-я серия
Туристы (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.82018, Туристы (2018). Серия 4
ТВ-шоу18+
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О сериале
Каждый из 12 эпизодов посвящен отдельной стране или региону. Герои проекта побывали в Непале, Мексике, Кубе, Доминикане, Дубае, Бали, Макао, Италии, Турции, Крите, Финляндии, где собрали яркую коллекцию впечатлений и показали телезрителям, что такое «отдых по-нашему!»
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