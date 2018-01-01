Турбодуэт (сериал, 2018) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Вместе с отцом Дагом, известным мастером тюнинга, который занимается переделкой машин больше четверти века, Брэд ДеБерти создает и продает уникальные авто, чтобы реализовать свои надежды. Автогонщик, чью карьеру загубила страшная авария, он мечтает о кресле пилота NASCAR.



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