4 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

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Тундра известна не только суровостью условий жизни, но и природными богатствами: полями ягод и грибов, яркими и пахучими растениями, удивительными животными и птицами. На этом уроке мы узнаем о пуночке, гагаре, северном олене, песце, лемминге и многих других обитателях тундры.



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