3 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Туман и облака. Осадки
Туман и облака. Осадки

На этом уроке мы узнаем, что такое туман и как он образуется, почему облака перемещаются по небу, какиевиды облаковсуществуют и как определять погоду, наблюдая за облаками, почему выпадаетроса, откуда появляетсяиней и изморозь, как формируютсяснежинкии от чего зависит размерграда.

