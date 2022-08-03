3 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

На этом уроке мы узнаем, что такое туман и как он образуется, почему облака перемещаются по небу, какиевиды облаковсуществуют и как определять погоду, наблюдая за облаками, почему выпадаетроса, откуда появляетсяиней и изморозь, как формируютсяснежинкии от чего зависит размерграда.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

