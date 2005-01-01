Тулли. Серия 5
Детям
Тулли
1-й сезон
5-я серия

Тулли (мультсериал, 2005) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2005, Tulli
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Прогуляйтесь вокруг дома или в саду вместе с привлекательным Тулли и посмотрите на мир глазами малыша. В каждом эпизоде Тулли рассматривает объект с другой перспективы, пока он, наконец, не узнает, что это такое. Зрителям предлагается помочь Тулли опознать и назвать каждый элемент!

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг

5.9 IMDb