Тулли. Серия 4
Wink
Детям
Тулли
1-й сезон
4-я серия

Тулли (мультсериал, 2005) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2005, Tulli
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

Прогуляйтесь вокруг дома или в саду вместе с привлекательным Тулли и посмотрите на мир глазами малыша. В каждом эпизоде Тулли рассматривает объект с другой перспективы, пока он, наконец, не узнает, что это такое. Зрителям предлагается помочь Тулли опознать и назвать каждый элемент!

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг

6.2 IMDb