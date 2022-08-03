Цыганка (сериал, 2019) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

Филолог из Петербурга едет в село и влюбляется в красавицу-цыганку. Эмоциональная мелодрама с элементами фольклора кочевого народа. Интелегентный петербуржец Максим преподает филологию в университете. Он боготворит науку и давно занимается изучением народного творчества. Однажды студентка Люба приглашает преподавателя поехать в село Русалино, в котором из поколения в поколение передаются местные обычаи и традиции. Люба тайно влюблена в мужчину и ждет от этого путешествия долгожданного сближения. Однако в ночь Ивана Купалы мужчина встречает цыганку Раду, спасшую ему жизнь. Обычное знакомство перерастает в страстную любовь, но коварные интриги и страшные семейные тайны разлучают молодых людей. Удастся ли Максиму и Раде воссоединиться и обрести счастье, узнаете в мелодраме «Цыганка» — сериал 2019 года можно смотреть на видеосервисе Wink прямо сейчас!

