Цветочные истории (сериал, 2008) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Цветочные истории. Сезон 1. Серия 2
2008
Новые факты, легенды, предания о привычных нам цветах и о тех, названия которых встречаются редко. Ведущий программы, дипломированный биолог Сергей Новиков, собирает по крупицам сведения о представителях флоры и при этом не перестает удивляться их секретам.

Он беседует с флористами, опытными декораторами и заядлыми цветоводами. Кроме исторической справки гости программы дадут ценные соведы по уходу за цветами, чтобы они были к месту, правильно сочетались в букете и радовали своей красотой как можно дольше. Конечно, столь интересной информацией обязательно стоит поделиться со всеми зрителями, кто неравнодушен к цветам.

Россия
ТВ-шоу
SD
11 мин / 00:11

