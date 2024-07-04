WinkСериалыЦветочные истории1-й сезон10-я серия
Цветочные истории (сериал, 2008) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
2008, Цветочные истории. Сезон 1. Серия 10
ТВ-шоу12+
О сериале
Новые факты, легенды, предания о привычных нам цветах и о тех, названия которых встречаются редко. Ведущий программы, дипломированный биолог Сергей Новиков, собирает по крупицам сведения о представителях флоры и при этом не перестает удивляться их секретам.
Он беседует с флористами, опытными декораторами и заядлыми цветоводами. Кроме исторической справки гости программы дадут ценные соведы по уходу за цветами, чтобы они были к месту, правильно сочетались в букете и радовали своей красотой как можно дольше. Конечно, столь интересной информацией обязательно стоит поделиться со всеми зрителями, кто неравнодушен к цветам.