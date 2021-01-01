Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн
О сериале
Специальная новогодняя серия! Зайчонок Скок приглашает всех друзей на свою ставшую праздничной белую страницу! Тут настоящее волшебство! Сверкают бенгальские огни, серпантин, яркая новогодняя ёлочка, подарки и танцы. Герои катаются на коньках, поют, танцуют и все вместе встречают Новый год! Персонажи мультфильма покажут малышу традиции празднования Нового года, а также создадут настоящую волшебную атмосферу! Расскажите малышу подробнее про этот праздник после просмотра серии. А может, вы вместе нарядите ёлку, распакуете подарок или станцуете танцы вместе с «Цветняшками»?
Сериал Новый год 1 сезон 45 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.9 КиноПоиск
- ГОРежиссёр
Гаянэ
Охота
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ИУАктриса
Ирина
Уханова
- Актёр
Антон
Макарский
- МИАктриса
Мария
Иващенко
- АШАктриса
Анастасия
Шестовская
- ЕИАктриса
Екатерина
Иванчикова
- Актёр
Евгений
Вальц
- ЭМАктриса
Элиза
Мартиросова
- АШСценарист
Анна
Шелегина
- АШПродюсер
Анна
Шелегина
- ЯАПродюсер
Яна
Андрейчикова
- ААПродюсер
Антон
Андрейчиков
- ОАПродюсер
Ольга
Аргинбаева
- КАХудожник
Константин
Ануфриев
- ДНМонтажёр
Динара
Незаметдинова
- ЯПКомпозитор
Яна
Писаревская