Цветняшки (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн

Специальная новогодняя серия! Зайчонок Скок приглашает всех друзей на свою ставшую праздничной белую страницу! Тут настоящее волшебство! Сверкают бенгальские огни, серпантин, яркая новогодняя ёлочка, подарки и танцы. Герои катаются на коньках, поют, танцуют и все вместе встречают Новый год! Персонажи мультфильма покажут малышу традиции празднования Нового года, а также создадут настоящую волшебную атмосферу! Расскажите малышу подробнее про этот праздник после просмотра серии. А может, вы вместе нарядите ёлку, распакуете подарок или станцуете танцы вместе с «Цветняшками»?



Сериал Новый год 1 сезон 45 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.