Здоровье ребенка. Полезные видеолекции (сериал, 2020) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

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Данная лекция посвящена циститам у детей. Дается характеристика причинамзаболевания (анатомическое строение, наследственная предрасположность, несоблюдение гигиенических норм и др.) Далее рассказывается о клинических симптомах при циститах. Лектор также подробно описывает методы обследования, проводимые врачом. Затем рассказывается о лечении данного заболевания (соблюдение питьевого режима, консервативное лечение и др.). В конце лекции рассказывается о том, что необходимо делать, чтоб предупредить цистит у ребенка, икак необходимо вести себя ребенку в будущем при наличии данного заболевания.



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