Цинь Шихуанди. Правитель вечной империи (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2017, Qin Shihuang, the King of Eternal Empire
Документальные, Исторические6+
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Сюжет
Правитель Цинь Шихуанди был тем, кто совершил грандиозный подвиг по объединению Китая. Рассказ о жизни легенды Цинь Шихуанди и исследование его загадочного мавзолея — ворот в 2000-летнюю историю.
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Информация
СтранаЮжная Корея
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Документальные
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