Цинь Шихуанди. Правитель вечной империи (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Правитель Цинь Шихуанди был тем, кто совершил грандиозный подвиг по объединению Китая. Рассказ о жизни легенды Цинь Шихуанди и исследование его загадочного мавзолея — ворот в 2000-летнюю историю.



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