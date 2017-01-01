Цинь Шихуанди. Правитель вечной империи. Серия 2
Wink
Детям
Цинь Шихуанди. Правитель вечной империи
1-й сезон
2-я серия

Цинь Шихуанди. Правитель вечной империи (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2017, Qin Shihuang, the King of Eternal Empire
Документальные, Исторические6+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Правитель Цинь Шихуанди был тем, кто совершил грандиозный подвиг по объединению Китая. Рассказ о жизни легенды Цинь Шихуанди и исследование его загадочного мавзолея — ворот в 2000-летнюю историю.

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