Цезарь (сериал, 2013) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Журналист и фотограф Алексей Говорков, под псевдонимом Цезарь, разоблачает в Интернете факты полицейского и чиновничьего произвола. Будучи достаточно известным в сети, Говорков придает широкой огласке очередной случай, невольным свидетелем которого он оказывается.

