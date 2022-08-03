Цезарь (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2013, Цезарь. Сезон 1. Серия 1
Боевик18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Журналист и фотограф Алексей Говорков, под псевдонимом Цезарь, разоблачает в Интернете факты полицейского и чиновничьего произвола. Будучи достаточно известным в сети, Говорков придает широкой огласке очередной случай, невольным свидетелем которого он оказывается.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ЭСРежиссёр
Эльдар
Салаватов
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актриса
Анастасия
Макеева
- Актёр
Даниил
Страхов
- НИАктёр
Николай
Иванов
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- АХАктёр
Александр
Хващинский
- АРАктриса
Анастасия
Ричи
- СНАктриса
Светлана
Нехороших
- МБАктриса
Маргарита
Бугаева
- ПШАктёр
Павел
Шингарев
- ИССценарист
Иван
Сербин
- АМПродюсер
Алексей
Моисеев
- ДДПродюсер
Давид
Дишдишян
- ОППродюсер
Олег
Пиганов
- СГХудожник
Сергей
Гудилин
- КММонтажёр
Константин
Мазур
- СПОператор
Сергей
Павлов
- МГКомпозитор
Максим
Головин