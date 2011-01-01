6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

В наше время религию человек выбирает себе сам, церковь отделена от государства. В Средние века христианская религия пронизывала все сферы жизни общества, регламентировала жизнь человека от рождения до смерти. На сегодняшнем занятии вы узнаете о жизни представителей первого сословия ; «тех, кто молится».



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