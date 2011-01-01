WinkДетям6 класс. Всеобщая историяФеодальная система Западной ЕвропыЦерковь и духовенство
6 класс. Всеобщая история (сериал, 2011) сезон 4 серия 4 смотреть онлайн
7.32011, Церковь и духовенство
Образовательные0+
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Сезоны и серии
Западная Европа IV-VIII вв.Восточная империя и арабыОбъединение романо-германской ЕвропыФеодальная система Западной ЕвропыСвященная Римская империя германской нации и развитие папского могуществаФормирование централизованных государств и изменение на политической карте ЕвропыСудьбы западно-славянских государствКультура Западной Европы
Сюжет
В наше время религию человек выбирает себе сам, церковь отделена от государства. В Средние века христианская религия пронизывала все сферы жизни общества, регламентировала жизнь человека от рождения до смерти. На сегодняшнем занятии вы узнаете о жизни представителей первого сословия ; «тех, кто молится».
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