Центральный Багдад. Серия 6
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Центральный Багдад
1-й сезон
6-я серия

Центральный Багдад (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2020, Baghdad Central
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Острая политическая драма о вечном противостоянии Востока и Запада. 2003 год. На фоне исторической оккупации Багдада американской коалицией разворачивается личная трагедия бывшего иракского полицейского, который вынужден каждый день сражаться за свою жизнь и здоровье дочери.

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Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.2 IMDb