Центральный Багдад (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2020, Baghdad Central
Триллеры, Зарубежные18+
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Сюжет
Острая политическая драма о вечном противостоянии Востока и Запада. 2003 год. На фоне исторической оккупации Багдада американской коалицией разворачивается личная трагедия бывшего иракского полицейского, который вынужден каждый день сражаться за свою жизнь и здоровье дочери.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыКриминал, Драмы, Зарубежные, Триллеры
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.2 IMDb