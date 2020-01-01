9 класс. География (сериал, 2020) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

На данном уроке будет рассмотрена тема Центральная Россия. Хозяйство (школьный курс географии 9 класса). В ходе занятия вас ждет продолжение рассказа о Центральной России. Учитель подробно остановится на хозяйстве этой части нашей страны, особенностях развития промышленности и природных ресурсах.



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