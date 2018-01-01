Центр реабилитации Аманды (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Защитница животных Аманда Гис приходит на помощь братьям нашим меньшим в самых безнадежных случаях. Аманда живет за городом в штате Вашингтон, где и организовала реабилитационный центр Panda Paws Rescue. Вместе с семьей Аманда лечит животных с тяжелыми заболеваниями, которые нуждаются в особом уходе, и принимает неизлечимо больных зверей из других стран. Еe группа поддержки - муж Джи, сын Бист и дочь Джейд, а также хвостатые члены семьи: двуногий боксер и три спаниеля. Аманда ездит по разным штатам Америки и спасает десятки больных и увечных животных от усыпления. Калифорния и Пуэрто-Рико, Гавайи и Нью-Йорк - для зоозащитницы расстояние не помеха, если где-то нужна еe помощь. Бывает, что надежды уже нет, но Аманда, как ангел спасения, совершает чудо. Она уверена, что физические недостатки не могут стать преградой для любви.



