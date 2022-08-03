11 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Представляем вашему вниманию видеоурок на тему Ценные бумаги. На нем мы поговорим о такой форме содержания капитала, как ценные бумаги. Дадим определение этому термину, рассмотрим, какие виды ценных бумаг бывают (акции, облигации, векселя, чеки), их основные характеристики, особенности вложения, их роль в условиях современных фондовых рынков.



