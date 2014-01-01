Золотая лихорадка. Вторая серия
Цена мечты
Цена мечты (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

Харизматичный байкер Владимир Рощин, за плечами которого кругосветное путешествие на мотоцикле, а также заезды по Америке, Индии, Европе, Латинской Америки и пустыне Атакама, колесит по городам и весям в поисках романтиков и мечтателей, которые готовы на все ради воплощения своих безумных идей. Мы побеседовали с Владимиром о новом проекте, чудаках-героях, которые двигают мир, и особенностях мотопутешествий.

Сериал Золотая лихорадка 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
50 мин / 00:50

