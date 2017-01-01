Последнее средство
Wink
Детям
Целитель
1-й сезон
Последнее средство

Целитель (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2017, The Healer
ТВ-шоу12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Австралийский целитель Чарли Голдсмит переезжает в Америку, чтобы помогать пациентам, в отношении которых доказательная медицина бессильна. Герои шоу «Целитель» — реальные люди с многолетними проблемами, которые вернулись к нормальной жизни благодаря методам лечения Чарли.

Сериал Последнее средство 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг