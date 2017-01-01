Моя жизнь изменилась
Wink
Детям
Целитель
1-й сезон
Моя жизнь изменилась

Целитель (сериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2017, The Healer
ТВ-шоу12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Австралийский целитель Чарли Голдсмит переезжает в Америку, чтобы помогать пациентам, в отношении которых доказательная медицина бессильна. Герои шоу «Целитель» — реальные люди с многолетними проблемами, которые вернулись к нормальной жизни благодаря методам лечения Чарли.

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Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

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