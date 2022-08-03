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Царство (сериал, 2014) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

2014, Reign 2
Драма, Исторический18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Дофин Франциск стал законным королем, и теперь ничто не может помешать его браку с Марией. Даже Екатерина Медичи, что уступает юной королеве Шотландии. Мария давно уже не робкая дебютантка из провинции, жизнь при французском дворе научила ее осторожности. К тому же, она теперь популярна во Франции.

Страна
США
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.4 IMDb