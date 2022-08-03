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Цари и пророки
1-й сезон
6-я серия

Цари и пророки (сериал, 2016) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2016, Of Kings and Prophets
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Библейская драма, рассказывающая о закаленном в боях царе, влиятельном пророке и находчивом молодом пастухе.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Цари и пророки»