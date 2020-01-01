Царевна и царица. Что есть красота?
Wink
Детям
5 класс. Литература
А.С. Пушкин "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях"
3-я серия

5 класс. Литература (сериал, 2020) сезон 14 серия 3 смотреть онлайн

7.02020, Царевна и царица. Что есть красота?
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Уж и впрямь была царица: что же такого царственного в мачехе? За что она ненавидит тихую падчерицу? Почему добро так хрупко и как зло оказывается несостоятельно?

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Жанр
Образовательные
Время
18 мин / 00:18

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